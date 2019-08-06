Ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии

Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты, запущенные КНДР утром во вторник, 6 августа, не достигли исключительной экономической зоны или территориальных вод Японии.

Представитель оборонного ведомства отметил, что для национальной безопасности страны нет никакой прямой угрозы.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что КНДР произвела с восточного побережья очередной пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Южнокорейские военные предполагают, что Пхеньян в очередной раз испытывал новые баллистические ракеты малой дальности. В ночь на 2 августа Северная Корея проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами, напоминает ТАСС.