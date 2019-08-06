В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна "Франциско"

Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов. Такие данные сообщает японское общественное телевидение.

Как уточняется, к настоящему времени отменено около 160 внутренних авиарейсов, которые связывают юго-западный остров Кюсю с остальными регионами страны. Из-за непогоды также возникли перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе Японии. Рекомендации об эвакуации получили более 15 тысяч человек. Местные власти предупреждают об угрозе оползней из-за мощных ливневых дождей, передает ТАСС.

В настоящее время тайфун "Франциско" движется со стороны Тихого океана в сторону Корейского полуострова. Согласно прогнозам, к вечеру вторника тайфун покинет территорию Японии.