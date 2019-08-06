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Стрельба в Америке 29 минут назад

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6 августа 201903:43

Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо

Twitter

Жертвами стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) стали 8 мексиканцев, 13 американцев и один гражданин Германии. Пострадали 27 человек, 15 из них остаются в больнице.

Один из раненых приехал в госпиталь самостоятельно. Среди пострадавших – ребенок с переломами и человек, который травмировался при попытке убежать с места происшествия, передает ТАСС.  Состояние двоих раненых критическое.

В Эль-Пасо 7 марта приедет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил мэр города Ди Марго, переговоривший с Трампом по телефону.

Город находится на границе с Мексикой. Глава МИД страны Марсело Эбрард сообщил, что Мехико наряду с Вашингтоном будет участвовать в расследовании инцидента, передает РИА Новости.

В своем Twitter он заявил, что генеральное консульство Мексики в Эль-Пасо и центр защиты мексиканцев окажут поддержку семьям убитых. Представители будут присутствовать на похоронах, организованных мэром города. Кроме того, Эбрард хочет через суд получить доступ к оружию, из которого велась стрельба, а также принять участие в суде по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США. Запрос об экстрадиции преступника будет решаться Генеральной прокуратурой, сообщил министр.

ЧП в Эль-Пасо произошло 3 августа. Белый мужчина открыл стрельбу в универмаге Walmart. Он был задержан полицией. Известно, что ему 21 год.

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