Бойня на границе с Мексикой: Трамп посетит Эль-Пасо

Жертвами стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) стали 8 мексиканцев, 13 американцев и один гражданин Германии. Пострадали 27 человек, 15 из них остаются в больнице.

Один из раненых приехал в госпиталь самостоятельно. Среди пострадавших – ребенок с переломами и человек, который травмировался при попытке убежать с места происшествия, передает ТАСС. Состояние двоих раненых критическое.

В Эль-Пасо 7 марта приедет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил мэр города Ди Марго, переговоривший с Трампом по телефону.

Город находится на границе с Мексикой. Глава МИД страны Марсело Эбрард сообщил, что Мехико наряду с Вашингтоном будет участвовать в расследовании инцидента, передает РИА Новости.

В своем Twitter он заявил, что генеральное консульство Мексики в Эль-Пасо и центр защиты мексиканцев окажут поддержку семьям убитых. Представители будут присутствовать на похоронах, организованных мэром города. Кроме того, Эбрард хочет через суд получить доступ к оружию, из которого велась стрельба, а также принять участие в суде по делу о терроризме в отношении мексиканцев в США. Запрос об экстрадиции преступника будет решаться Генеральной прокуратурой, сообщил министр.

2. Vamos a iniciar acción legal por el acceso al arma con la que se perpetró esta barbarie.

3. Participaremos en la investigación y juicio por terrorismo en contra de mexicanos en el EEUU. La petición de extradición será decidida por la Fiscalía General de la República. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 5, 2019

ЧП в Эль-Пасо произошло 3 августа. Белый мужчина открыл стрельбу в универмаге Walmart. Он был задержан полицией. Известно, что ему 21 год.