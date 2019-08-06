В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог. Об этом СМИ сообщил начальник ГУ МЧС России по Магаданской области Любомир Муха.

Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных осадках, ожидаемых на Колыме. Властям и дорожникам рекомендовалось готовиться к возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в регионе работают оперативная группа главного управления и министерства дорожного хозяйства правительства Магаданской области. Принимаются меры по минимизации последствий и восстановлению.

Сейчас существует угроза поднятия уровня воды в ручье Холодный на трассе "Магадан - Балаганное - Талон", передает РИА Новости. Оперативная группа спасателей выехала на место.