Столтенберг рассказал, почему Крым вернулся в состав России

Полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации в связи с усилением конкуренции между сверхдержавами. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии.

Также генсек отметил, что последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Сирией и Северной Кореей, страдающих именно из-за этой "гонки".

По мнению Столтенберга, РФ "аннексировала" Крым и стала более напористой в своей политике, обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке и продолжая наращивать военный потенциал.

Таким образом, конкуренция сверхдержав подрывает давно устоявшийся мировой порядок, что также подтверждает прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), цитирует слова Столтенберга газета "Известия".

2 августа текущего года договор прекратил свое действие по инициативе Соединенных Штатов, объявивших о начале выхода из соглашения в феврале этого же года. Назвав такой шаг дестабилизирующим, Москва не раз предлагала Вашингтону продлить ДРСМС. Не получив положительного ответа, Кремль вынужден был также приостановить выполнение условий договора.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по результатам референдума, когда 96,77 процента жителей региона поддержали воссоединение с Россией. При этом Украина и некоторые страны Запада отказываются признавать итоги референдума.