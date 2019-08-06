Япония вспоминает Хиросиму и зовет Путина и Трампа посетить музей жертв ядерной атаки

Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки: ровно 74 года назад на город Хиросиму была сброшена бомба "Малыш" мощностью от 13 до 18 килотонн. Погибли 140 тысяч человек, в основном — мирных жителей. Спустя три дня после бомбардировки Хиросимы американцы сбросили бомбу на Нагасаки, из-за чего погибли еще 74 тысячи. Это единственные в истории случаи применения боевого ядерного оружия.

В 8 утра по местному времени (2 часа ночи по Москве) в городском Парке Мира началась церемония памяти. В 8:15 – момент, когда над городом взорвалась бомба – наступила минута молчания. В церемонии приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, дипломаты 90 стран, представители властей Японии.

Мацуи во время своего выступления сделал заявление от лица Японии — единственной страны, познавшей ужас атомной бомбардировки. Он подчеркнул, что подобные трагедии никогда не должны повториться.

К этому же стремится и представительный директор от Хиросимы во Всеяпонской ассоциации организаций, объединяющих пострадавших от ядерного и водородного оружия — Тосиюки Мимаки. Он является "хибакуся" – человеком, пережившим атомную бомбардировку. В момент трагедии он жил под Хиросимой. Ему было три года.

Тосиюки Мимаки призвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа посетить музей памяти жертв ядерной атаки. "Две великие державы в мире, Америка и Россия, должны защитить мир, — отметил Мимаки. – Они должны проявить лидерство и защитить мир от угрозы".