Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США. Текст указа распространила пресс-служба Белого дома в понедельник, 5 августа.

Как отмечает Трамп в письме, направленном руководству конгресса США, он пришел к выводу, что в свете продолжающейся узурпации власти режимом Николаса Мадуро необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы. Речь идет о всей собственности и имущественных интересах властей Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки.

В том числе под блокировку попадают государственная нефтяная компания PDVSA и центральный банк Венесуэлы. Указ вступил в силу 5 августа текущего года, передает ТАСС.