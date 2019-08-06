В Мехико сожгли Трампа из папье-маше

В столице Мексики протестующие сожгли возле американского посольства чучело Трампа, сделанное из папье-маше. Так они выразили протест против стрельбы, произошедшей в американском Эль-Пасо на границе с Мексикой.

За акцией наблюдала полиция, передает ТАСС. Манифестанты требовали от Вашингтона безопасности для мигрантов. Они хотят, чтобы Трамп прекратил разжигающую ненависть риторику.

Queman figura de Trump frente a embajada de EU https://t.co/1XpXlAzh4t pic.twitter.com/eb0K2KG1iN — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) August 5, 2019

Жертвами стрельбы, которую 3 августа устроил в Эль-Пасо белый мужчина, стали 22 человека, в том числе 8 мексиканцев. 20 человек, из них 6 мексиканцев, пострадали. Глава мексиканского Марсело Эбрард заявил, что Мехико подключится к расследованию трагедии.

Между тем Трамп выразил желание 7 августа посетить Эль-Пасо.