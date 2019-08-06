Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Пекин выразил беспокойство из-за планов Вашингтона разработать и разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Фу Цун, передает ТАСС.

В настоящее время в Тихоокеанском регионе находится с визитом шей Пентагона Марк Эспер. Известно, что США планируют разместить в Японии комплексы МК-41, с которых можно запускать ракеты "Томагавк". Кроме того, на разработку новых крылатых ракет уже выделено 25 миллионов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин сделал специальное заявление, в котором отметил, что выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности угрожает всей системе мировой безопасности. "Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", — подчеркнул президент.