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Ситуация вокруг КНДР 18 минут назад

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6 августа 201906:19

Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

Южная Корея обвинила КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

Военные Южной Кореи заявили, что этой ночью КНДР нарушив резолюцию Совета Безопасности ООН, провела новое испытание баллистических ракет малого радиуса действия. Этот запуск стал четвертым за две недели, сообщает агентство Yonhap.

Эту информацию подтвердили власти Японии. По их словам, запущенные Пхеньяном снаряды не достигли экономической зоны Японии, однако действия Северной Кореи все равно оценивают как "крайне вызывающие". Обеспокоенность выразили и в США. Там обещали следить за ситуацией, передает телеканал "Россия 24".

Власти КНДР в свою очередь заявили, что сомневаются в договоренностях с Южной Кореей и США, поскольку те начали серию совместных военных учений, несмотря на возражения Пхеньяна. В КНДР считают, что эти действия направлены против Северной Кореи, и предупредили, что готовы дать решительный ответ.

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