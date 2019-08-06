Паводок под Иркутском идет на спад: в домах воды уже нет

Вторая волна наводнения под Иркутском ушла. По информации МЧС России, в четырех поселках еще подтоплены приусадебные участки и несколько дорог, но в домах воды уже нет. Их просушивают при помощи тепловых пушек.

Продолжаются работы в подвалах социальных объектов. Один населенный пункт, где проживают около ста человек, пока остается без света. В регионе трудятся почти три тысячи спасателей, в том числе волонтеры. Химики проводят дезинфекцию территории. Они уже обработали почти шесть тысяч квадратных метров. В один из поселков военные и спасатели доставили полтонны гуманитарного груза, в основном это консервы и хлеб.

Тысячи домов в Иркутской области повторно затопило в конце июля из-за ливней, напоминает телеканал "Россия 24". За месяц до этого в воде оказалось более сотни населенных пунктов.