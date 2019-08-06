В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 4,5 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в России сократилась на 4,5 тысячи гектаров. За минувшие сутки удалось потушить еще 67 очагов.

На сегодняшнее утро активно идут работы по тушению пожаров на площади около 140 тысяч гектаров. Там все еще действует 161 лесной пожар. Самая опасная обстановка — в Иркутской области и Красноярском крае.

Территорию пожаров мониторят самолеты-разведчики. Сегодня планируют 24 вылета, во время которых на регионы сбросят более тысячи тонн воды.

Ранее в МЧС России заявили, что причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено более 300 уголовных дел, передает телеканал "Россия 24".