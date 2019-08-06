Стрелок в Огайо обошел запрет на винтовки, модифицировав свое оружие

Стало известно, что человек, устроивший бойню в американском Дейтоне, модифицировал свое оружие. Таким образом он обошел запрет на штурмовые винтовки, действующий в штате Огайо. Глава полиции Дейтона Ричард Бил не рассказал, как именно было доработано оружие. Однако он указал, что все детали можно было легально купить через Интернет.

Если оружие не длиннее 66 сантиметров и не имеет приклада, и при этом длина его ствола не превышает 40 сантиметров, то, по американским законам, оно считается пистолетом. Некоторые производители выпускают оружие, подходящее под определение "пистолет", но похожее на армейские винтовки, такие как AR-15. Эти образцы популярны в США, передает РИА Новости. Кроме того, можно свободно купить детали, чтобы доработать подобное оружие. Судя по фото, распространенным полицией, именно так и поступил дейтонский стрелок: он оснастил легальный "пистолет" барабанным магазином на сто патронов.

Своим оружием 24-летний Коннор Беттс убил 9 человек и ранил более 30. Полиция почти сразу ликвидировала его. Мотивы преступника неизвестны. ЧП произошло в ночь на 4 августа.