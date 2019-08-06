Шарапова вылетела с турнира в Торонто, проиграв в первом круге

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступление на турнире в Торонто, потерпев поражение в матче первого круга.



81 ракетка мира из России встречалась с эстонкой Анетт Контавейт, и проиграла по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.



Контавейт пробилась во второй круг турнира, где сыграет либо с американкой Винус Уильямс, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро.



Напомним, что ранее Шарапова также в первом круге завершила свое выступление на "Уимблдоне". Тогда она снялась с турнира по ходу стартового матча против француженки Полин Парматье.