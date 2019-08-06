Число жертв аварии под Рязанью возросло до 7

Число погибших в результате аварии под Рязанью возросло до семи человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона, еще восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка.

Авария произошла около 5:30 утра на 402-м километре трассы М-5 в Сасовском районе. Микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser Prado возле села Пичкиряево.

Автобус был не рейсовым и выполнял частный заказ. У него были российские номера, он зарегистрирован на частное лицо. По предварительным данным, автобус перевозил граждан Таджикистана.

Начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов сообщил РИА Новости, что трасса "Урал" не перекрывалась, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. На место выехало руководство УМВД и ГИБДД.