Черчесов: можем отдать Чалова в молодежную сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова на выступления за национальную команду. Наставник команды признался, что 21-летний форвард может быть задействован за молодежную сборную России.



"На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем Дзюба — капитан команды, — сказал Черчесов в интервью телеканалу "Россия 24". — Нужно отталкиваться от этого. Мы не говорим, что тем или иным футболистом недовольны. Просто кто-то пока приносит команде больше пользы, выглядит сильнее".



"Не забывайте, что Федя ещё может выступать за молодежную сборную России. Буквально неделю назад я общался с тренером "молодежки", у которой начинается свой отборочный цикл. Нужно принимать правильное решение и понять - задействовать Чалова у себя или отдать в молодежную сборную. Его прогресс мы только приветствуем, но всему свое время. Команда должна выиграть, молодые футболисты прибавлять".



Напомним, что в сентябре сборной России по футболу предстоят матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Подопечные Черчесова шестого сентября на выезде встретятся с Шотландией, а девятого сентября в Калининграде с командой Казахстана.