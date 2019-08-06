"Звезды на Байкале": в Иркутске стартовала продажа билетов. Традиционный международный фестиваль проходит ежегодно в сентябре с 2004 года. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Меломаны собирались у касс с 10 часов утра. Также выбрать подходящие билеты можно с трех часов дня через интернет — на сайте Иркутского музыкального театра. Кстати, цена порадует любителей классической музыки и джаза. Билеты стоят от тысячи рублей. Традиционно больше всего придется заплатить желающим побывать на концертах открытия и закрытия.

Как рассказал художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев, гостей ждет разнообразная программа: концерты, мастер-классы, творческие встречи. В Иркутск приедут музыкантов из США, Канады, Австрии, Франции, Японии и, конечно, из России. Открытие состоится 4 сентября.