Касаткина и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Торонто

В канадском Торонто стартовал теннисный турнир категории Premier среди женщин, призовой фонд которого составляет 2 529 250 долларов. В первом круге сразу две российские теннисистки – Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова, одержали победы.

Первая ракетка России провела яркий матч против немецкой теннисистки Ангелик Кербер. 22-летнняя россиянка всухую проиграла первый сет (0:6), но в двух последующих партиях выиграла 6:2, 6:4 и вырвал путевку во второй круг. Матч между соперницами длился ровно два часа. Следующей соперницей Касаткиной станет победитель пары Эжени Бушар (Канада) – Бьянка Андрееску (Канада).

Кузнецова в свою очередь обыграла китаянку Сиюй Ван. По итогам двух сетов россиянка праздновала победу со счетом 6:2, 6:4. Для достижения успеха в данном матче ей понадобилось провести на корте 1 час 11 минут. Во втором круге Кузнецова сыграет либо с хорваткой Донной Векич, либо с американкой Мэдисон Киз.

Напомним, что ранее из турнира в Торонто вылетела другая российская теннисистка Мария Шарапова.