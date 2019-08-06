Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском

Предварительная причина пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае – человеческий фактор, заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Военачальник лично объехал жилую и техническую зоны. Серьезных разрушений там нет, в основном везде надо вставить выбитые взрывами стекла, пишет агентство РИА Новости.

На данный момент взрывы в районе склада стихли. В ближайшее время в поселок Каменка должны приехать 70 специалистов Международного противоминного центра. Они первыми войдут на территорию сгоревшего арсенала и начнут обезвреживать оставшиеся взрывоопасные предметы. Эвакуированным жителям разрешат вернуться только после того, как саперы закончат свою работу.

Кроме того, Булгаков рассказал, что для тушения пожара на складе будут использованы 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и несколько вертолетов. На земле им будут помогать роботы "Уран-14". Справиться с огнем планируют уже к вечеру 6 августа. Всего в ликвидации ЧП участвуют 153 человека и 51 спецмашина.



Напомним, 5 августа в час дня по Москве на складе боеприпасов, который находится рядом с поселком Каменка Ачинского района, вспыхнул пожар и начали рваться артиллерийские снаряды. Осколки от них разлетались на расстояние до 15 километров.

Местные власти и военные решили эвакуировать жителей в радиусе 20 километров. Ачинский район покинули около 16 тысяч человек, остановлена работа местного глиноземного комбината.

По последним данным, ранения получили 12 человек, 6 из них госпитализированы, один пропал без вести.