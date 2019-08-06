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6 августа 201909:47

"Порту" сыграет против "Краснодара" без главного тренера

EPA

Футбольный клуб "Порту" проведет ближайший матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против российского "Краснодара" без своего главного тренера Сержиу Консейсау. Португальский специалист дисквалифицирован.

Отстранение от руководства своей командой во время матчей получил еще в минувшем сезоне, сообщает Газета.Ru со ссылкой на O Jogo. Консейсау схлопотал дисквалификацию за поздний выход команды на четвертьфинал Лиги чемпионов-2018/19 против "Ливерпуля". По регламенту турнира, ответственность за такие нарушения несет главный тренер.

Таким образом, руководить футболистами "Порту" со скамейки против "Краснодара" будет помощник Консейсау – Виктор Бруно. Напомним, что матч между "быками" и "драконами" состоится в Краснодаре 7 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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