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6 августа 201910:20

Почему испортилась погода, и ждать ли потепления: прогнозы синоптиков

Почему испортилась погода, и ждать ли потепления: прогнозы синоптиков

Арктическое вторжение в Европейской России достигло апогея. В Москве похолодание уже установило исторические рекорды. Поволжье заливает настоящими осенними ливнями. Достанется ли Русской равнине еще хоть немного тепла в этом августе?

По мнению синоптиков, период холодных аномалий заканчивается. Совсем скоро на Русскую равнину начнут пробиваться более тёплые воздушные массы.

А пока погоду портит активный циклон, который еще накануне вышел с Балканского полуострова на юг Европейской России и залил дождями низовья Волги и Дона. На территории Саратовской области за сутки понедельника местами выпало около двух месячных норм осадков.

В Самарской области прошедший дождь установил новый рекорд: в Тольятти и в Новодевичьем был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков. Из-за ливня в Самаре дороги превратились в моря. В регионе также затопило участок федеральной трассы М5.

Следующей на пути циклона оказалась Ульяновская область. Больше всего осадков досталось городу Димитровграду: там за сутки выпало 89 миллиметров дождя — затопило многие улицы и подвалы жилых домов. Коммунальщики до сих пор откачивают воду из затопленных участков.

Ночью циклон продолжил свой путь на северо-восток, и сильные дожди добрались до Татарстана. По предварительным оценкам, минувшей ночью здесь местами вылилось 5-дневное количество влаги. Самые интенсивные осадки были зафиксированы в городе Лаишево, расположенном на берегах Камы: там выпало 64 миллиметра.


В самой Казани дожди тоже были довольно сильными — за ночь на город вылилось 35 миллиметров осадков. Причем дожди сопровождаются сильным ветром, порывы которого достигают 15-20, а в отдельных районах 22 метров в секунду. В дальнейшем этот циклон со скоростью около 25 километров в час продолжит двигаться на север и северо-восток, и дождливое ненастье ждет уже Уральский регион.

А в тылу этого циклона на Русскую равнину поступает арктический холод.

Надо отметить, что на протяжении уже четырех недель над Европейской частью страны господствует обширная область низкого давления. Она-то и стала причиной такого мощного и продолжительного летнего похолодания.

Дело в том, что внутри циклонов воздух движется против часовой стрелки, и к западным регионам страны непрерывно поступает холодный воздух из Арктики.

Но, раз речь идет о циклонах, то значит дожди неизбежны.

Сегодня испортилась погода в Перми. В городе начался дождь и усилился южный ветер. В течение дня на город может вылиться около 25 миллиметров осадков или порядка 40 процентов всех августовских запасов влаги. А ветер в порывах будет разгоняться до 20 метров в секунду. Днем в краевом центре около 15 градусов тепла. Завтра, 7 августа, в тыловой части циклона дожди приобретут кратковременный характер, но станет еще холоднее. К концу недели дождей станет меньше и немного потеплеет. А в выходные новый циклон принесет с собой очередную порцию осадков и снизит показания термометров.

В Москве эхом уходящего на Урал циклона еще отзовутся небольшие дожди, но воздушные потоки уже начинают разворачиваться на западные направление, открывая дорогу более теплому атлантическому воздуху. По расчетам, сегодня, 6 августа, во второй половине дня в городе температура повысится до 18 градусов, и сквозь облака начнет проглядывать солнце.

Предстоящей ночью уже обойдется без осадков. Столбики термометров опустятся лишь до плюс 12. А завтрашнее утром встретит москвичей ярким солнцем и температурой 17 градусов. В середине недели в столице можно рассчитывать на 20-25 градусов тепла. Правда, в выходные станет прохладнее и, увы, вновь не обойдется без дождей.

Текст: Метеовести

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