"Рубин" намерен арендовать у "Спартака" Мельгарехо

Казанский "Рубин" в текущее трансферное окно собирается арендовать полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо до конца текущего сезона. Игрок не входит в планы главного тренера спартаковцев Олега Кононова, а представители казанцев уже сделали красно-белым соответствующее предложение.

Впрочем, камнем преткновения между клубами может стать финансовая сторона вопроса – "Спартак" хочет выручить с этой сделки от одного до полутора миллиона евро, но в "Рубине" эту сумму считают завышенной и хотят взять его в бесплатную аренду, либо готовы предложить за парагвайца маленькую компенсацию, сообщает "Спорт Бизнес Онлайн". К тому же, казанцы готовы платить только 30 процентов от общей суммы зарплаты Мельгарехо, которая составляет 1,2 миллиона евро в год.

В "Спартаке" на такие условия не согласны. Тем не менее, в столичном клубе предпринимают попытки продать игрока с мая и благодаря этому собираются разгрузить зарплатную ведомость клуба.