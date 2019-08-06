Военный спутник связи благополучно вышел на орбиту

Спутник министерства обороны России успешно выведен на орбиту.

Ракета-носитель "Протон-М" стартовал в 00​​​:56 по московскому времени с космодрома Байконур. Как рассказали РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства, в установленное время ракета успешно вывела на расчетную орбиту спутник, который был принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС. Ранее сообщалось, что это – четвертый военный спутник серии "Благовест".

В последний раз российский военный спутник будет запущен с Байконура в 2019 году, затем все старты будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники "Благовест" обеспечивают глобальное покрытие и гарантируют военным доступ к различным видам связи.