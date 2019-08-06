Горящие дома и земля: разрушения в Каменке сняли на видео

Расположенный в непосредственной близости от склада боеприпасов поселок Каменка, из которого в понедельник эвакуировали население из-за взрывов артиллерийских снарядов, лишился нескольких домов и большей части дорог. Последствия ЧП сняли на видео.

На кадрах видны горящие дома и сараи, которые спасатели растащили по бревнам, чтобы предотвратить распространение огня. Огороды и дороги деревни "вскопаны" разлетевшимися снарядами.

Впрочем, пострадала не только Каменка, но и находящиеся поблизости садовые товарищества — на дороге близ деревни Карловка очевидец снял лежащий снаряд и воронку.

Всего было эвакуировано порядка 16 тысяч человек, в том числе и жителей Ачинска. В больнице находятся четыре человека, один человек числится пропавшим без вести.

По прогнозам военнослужащих, сегодня жители смогут вернуться в свои дома, но прежде спасатели обследуют территорию арсенала, а саперы — окрестные земли.