"Сокровища музеев России" привезут в Пермь. Выставка с таким названием приедет из Тюмени. Шедевры живописи покажут в Пермской художественной галереи, сообщает ГТРК "Пермь".

Как рассказали организаторы проекта, всего пермяки увидят 53 работы. Причем более двадцати из них — это портреты. Авторы полотен — русские и советские художники ХVII-середины ХХ века. Начало экспозиции — восемнадцатый век — в основном представлены портретами. Следующий век — полотна Ивана Крамского, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, братьев Григория и Никанора Чернецовых . Художники начала двадцатого века — Иван Билибин, Петр Кончаловский, Сергей Виноградов — завершают выставку.

21 августа, в день открытия, все желающие смогут посетить музей бесплатно.