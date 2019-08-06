Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару

Бейсбольная бита помогла жительнице Санкт-Петербурга доказать свое право ездить на машине по тротуарам. Попавший на видео спор произошел на Комендантском проспекте, где неделю назад водитель и пассажиры Rolls-Royce напали на несговорчивого пешехода, отказавшегося пропускать машину.

"Шуруй отсюда! Иди давай, иди, лошара!" — напутствовала молодого человека водитель вишневого Lexus, помахивая бейсбольной битой.

Конфликт произошел во второй половине дня понедельника, 5 августа, на перекрытом Комендантском проспекте. Пешеход встал на пути кроссовера, напомнив его владелице, что машинам место на проезжей части, а не на тротуаре, но понимания не встретил.

Конфликт обошелся без рукоприкладства — девушка быстро уехала с места. С неделю назад, 29 июля, все на том же Комендантском проспекте из-за нарушения ПДД произошла драка между отважным пешеходом и молодыми людьми из Rolls-Royce. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, а владельца премиальной иномарки спустя пару часов задержали инспекторы.