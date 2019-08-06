Пожар на складе Минобороны полностью ликвидирован

В Минобороны России сообщили о полной ликвидации пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

К проливке территории приступили десять военно-транспортных самолетов Ил-76 и пять специально оборудованных вертолетов Ми-8, рассказали в ведомстве.

Пожар на военном складе, который находится рядом с поселком Каменка Ачинского района, начался 5 августа. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. Свои дома покинули около 16 тысяч человек.

Осколки от взрывающихся снарядов разлетались на расстояние до 15 километров. По последним данным, пострадали 12 человек, шесть из них находятся в больницах. Один человек числится пропавшим без вести.

На кадрах, снятыми местными жителями, видно, что из-за ЧП сгорели несколько частных домов, а огороды и дороги деревни "вскопаны" разлетевшимися снарядами. Очевидцы также рассказали, что в районе пожара выпал черный дождь.

По предварительным данным, причиной пожара на складе боеприпасов стал человеческий фактор.