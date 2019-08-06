6 августа 201911:20
Командировочным могут увеличить суточные
Размер суточных, которые выплачивают сотрудникам в командировке, предлагают увеличить. С этой идеей Общероссийский профсоюз работников госучреждений обратился в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщат агентство ТАСС.
На данный момент человек в командировке может рассчитывать на 100 рублей в день на питание и 550 рублей на жилье. Переезд оплачивается полностью, а самолет компенсируют, только если госслужащий летел эконом классом.
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