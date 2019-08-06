Китайский ЦБ: обвинения в валютных манипуляциях приведут к волнениям на рынке

Действия США наносят ущерб простым людям, мировому финансовому порядку, могут привести к волнениям на рынке, а также замедлят восстановление мировой экономики. Китай выступает резко против подобной политики Соединенных Штатов. Такое заявление Народный Банк КНР сделал после того, как Вашингтон объявил Поднебесную валютным манипулятором, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, китайский банк призвал Штаты быть объективными, иначе они сами пострадают от своих решений. Курс юаня и дальше будет плавающим, сохранится на сбалансированном уровне по отношению к американскому доллару.

Напомним, 5 августа Федеральное казначейство США назвало Китай валютным манипулятором и пообещало пожаловаться в Международный валютный фонд, так как КНР якобы создает себе нечестные преимущества.

Президент США Дональд Трамп тоже заявил, что действия Поднебесной наносят урон экономике Штатов и негативно сказываются на зарплатах американцев.