Ударивший кондуктора из-за 40 рублей петербуржец сам явился в полицию

Напавший с кулаками на кондуктора троллейбуса 28-летний житель Санкт-Петербурга самостоятельно явился в полицию после почти двух недель его поисков. Запись с камеры наблюдения напомнит о конфликте, в результате которого женщина оказалась в больнице.

Инцидент произошел поздним вечером 24 июля на углу Ленинского проспекта и бульвара Новаторов. На кадрах видно, как кондуктор уговаривает пассажира покинуть салон общественного транспорта, по технической причине вставшего посреди дороги. Позже очевидцы уточнили, что спор вышел из-за 40 рублей, которые молодой человек просил вернуть, ведь до нужной ему остановки он не доехал, но сотрудница "Горэлектротранса" отказалась принимать билет из его рук.

Разговор оказался недолгим: выслушав доводы женщины, пассажир нанес ей мощный удар по лицу, после чего покинул салон. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

На протяжении почти двух недель нападавшего искали стражи порядка, но в понедельник, 5 августа, она сам явился в отделение с повинной. По статье "Хулиганство" ему грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.