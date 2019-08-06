Мальчик бросился под колеса легковушки и отделался ушибами. Видео

В Уфе кроссовер сбил восьмилетнего мальчика, внезапно бросившегося на дорогу перед автомобилем. Обзор водителю и самому ребенку скрывала остановившаяся маршрутка.

Не смотря на сильный удар, мальчик отделался ушибами, и госпитализация ему не потребовалась.