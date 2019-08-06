В элитном французском ресторане девочке налили кислоту вместо сока

В французском ресторане девочка отравилась моющим средством, которое ей принесли вместо сока.

Инцидент произошел 1 августа в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons. Родители 22-месячной девочки (1 год и 10 месяцев) рассказали, что заказали дочери яблочный сок. Малышка начала его пить, но ее тут же вырвало. Вещество обожгло кожу даже сквозь платье.

Девочка была введена в состояние искусственной комы. Врачи оценивают ее состояние как критическое, передает РИА Новости. Отец девочки сообщил, что его дочь рискует потерять пищевод.

Полиция выяснила, что вместо сока официант принес промышленное средство для мытья посуды. Кто-то из работников ресторана налил его в емкость, где обычно хранится сок. Другой сотрудник заметил его и убрал в холодильник. Затем третий работник, решив, что это сок, налил в стакан и принес девочке.

Это уже второй случай во Франции за лето. В июне в Париже посетительницу Pizza Hut напоили жидкостью для посудомоечной машины.