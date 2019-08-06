Росрыболовство: китовая тюрьма опустеет к ноябрю

Все косатки будут выпушены из "китовой тюрьмы" до 1 сентября, затем Росрыболовство будет заниматься вывозом белух. Глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что сейчас задача-максимум — вывезти всех животных в этом году.

"По сути, ноябрь — это окончание этих возможностей. Но задачу мы такую перед собой ставим", — подчеркнул Шестаков.

По его словам, специалисты рассматривали различные варианты по выпуску животных. Белух планируется доставить в район Шантарских островов, а дальше все будет зависеть "от погодных условий, от технических возможностей", передает ТАСС.



90 белух и 11 косаток содержались в бухте Средней в Приморье с лета прошлого года. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова.

К настоящему моменту выпущены уже три группы косаток. News.Ru пишет, что последнюю группу выпустили в Охотское море на расстоянии 700 метров от берега. За передвижением животных следят ученые и эксперты.