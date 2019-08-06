Женщина выстрелами разогнала футбольных фанатов, напавших на мотоциклистов. Видео

В Бразилии в воскресенье прошел матч между командами "Сеара" и "Фортальеза", и за несколько часов до его начала фанаты обеих команд устроили в городе несколько потасовок.

Особенно отличились болельщики "Фортальезы". Увидев рубашки с эмблемами "Сеары" на водителе и пассажире двигающегося по улице мотоцикла, толпа фанатов пришла в ярость и напала на поклонников команды-соперника.

Два десятка болельщиков сбросила на землю сидевших на мотоцикле людей, и от расправы их спасла проходящая мимо женщина. Она достала пистолет, выстрелила три раза в воздух и прокричала, что является полицейским.

Толпу удалось отпугнуть. Позже выяснилось, что женщина с пистолетом действительно работает в полиции. Это подтвердили правоохранительные органы, подчеркнув, что в результате инцидента никто не пострадал. Никакие задержания не проводились.

Сбитые с мотоцикла болельщики "Сеары" так и не попали на матч. Издание Globo.com сообщило, что нападению фанатов "Фортальезы" подвергся мужчина и его 15-летний сын. Подросток после случившегося был расстроен и отказался ехать на стадион.

В воскресном матче победила "Сеара" со счетом 2:1.