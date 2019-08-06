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6 августа 201912:53

Головин: сейчас не ушел бы ни в "Реал, ни в "Барселону"

EPA

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин признался, что не стал бы покидать монегасков в нынешнее межсезонье даже если бы его позвали в мадридский "Реал" или в "Барселону".

"Признаться, что даже если бы ко мне кто-то обратился, то я бы ответил отказом, — сказал 23-летний россиянин, слова которого приводит ТАСС. – Точно бы остался на этот сезон. Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится. Тем более, что я уже чувствую себя здесь своим. Одного года хватит, чтобы освоиться любому человеку, даже мне. Русскому в Европе и меньше хватит времени для этого".

Напомним, что Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, куда он перебрался из московского ЦСКА. За один сезон он провел за монегасков 30 игр, в которых отличился тремя голами.

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