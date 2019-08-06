Столичная госавтоинспекция потеряла телефонное управление

На городской телефонной линии управления московской Госавтоинспекции произошел сбой.

Как сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД, в здании управления частично не работают городские телефонные номера.

Проблемы возникли по причине технического сбоя оборудования МГТС, передает ТАСС.

В столичной Госавтоинспекции попросили москвичей и гостей столицы отнестись к временной проблеме с пониманием и принесли извинения за неудобства.