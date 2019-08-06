Стало известно, зачем россияне становятся в очередь перед посадкой в самолет

Эксперты выяснили, почему россияне предпочитают заранее занимать очередь на посадку в самолет еще до ее объявления.

Большинство участников опроса (41%), проведенного компанией Aviasales, объяснили это желанием первыми разместить свои вещи на багажной полке, передает РИА Новости.

25% респондентов встают в очередь ради самой очереди. "Кто-то встает в очередь от скуки, кто-то аргументирует это "стадным инстинктом", а некоторые называют это "профилактикой от варикоза", — пояснили в компании.

19% опрошенных предпочитают постоять в очереди, чтобы подстраховаться на случай овербукинга и иметь возможность гарантированно улететь. А еще 14% путешественников хотят как можно быстрее попасть в самолет, чтобы там уже расслабиться, так как испытывают стресс перед полетом.