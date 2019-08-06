Армейская авиация потушила все назначенные очаги пожаров в Красноярском крае

Военно-транспортная авиация Министерства обороны РФ справилась со всеми очагами лесных пожаров в Красноярском крае, которые были ей назначены. Военные уточнили, что потушили 150 тысяч гектаров, пишет агентство "Интерфакс".

В частности, 6 августа самолеты Ил-76 16 раз поднимались в воздух и сбросили 672 тонны воды. Вертолеты Ми-8 вылетали столько же раз и вылили на горящие леса 485 тонн воды.

Всего за время операции по борьбе с пожарами 10 военно-транспортных самолетов и 10 грузовых вертолетов сбросили свыше 8 тысяч тонн воды.

Напомним, военная авиация была отправлена в Сибирь 1 августа по поручению Владимира Путина.