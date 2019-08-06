Губернатор проверил работу нового ситуационного центра при правительстве Ленобласти. В полную силу он заработает в сентябре, а накануне прошла его презентация. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как рассказал Александр Дрозденко, сюда будет стекаться оперативная информация о событиях во всем регионе. Появится возможность оперативно отслеживать чрезвычайные ситуации, координировать связь с федеральными ведомствами. Также центр позволит вести ежедневный мониторинг работы разных служб, например, коммунальщиков или спасателей.

Цифровой комплекс позволит оперативно реагировать на проблемы жителей. Для того, чтобы проверить, как это будет работать, губернатор пообщался с жителями в формате прямой линии. Вопросов поступило много, они касались самых разных тем: от проблем с газом в небольших поселках до закрытия птицефабрики в Гатчинском районе. Все поступившие вопросы глава региона взял под контроль.