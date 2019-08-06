Упавшая с крыши болгарка едва не убила маленькую девочку в Саратове

Маленькая жительница Саратова попала в больницу в тяжелом состоянии после падения болгарки с крыши находящейся на ремонте школы. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

ЧП произошло днем 2 августа на Пролетарской улице, где располагается школа №6. У двухэтажного учебного заведения меняют кровлю, и, судя по кадрам, один из рабочих бросил коллеге болгарку, но не рассчитал силу, так что инструмент угодил в голову двухлетней девочке, которую мама везла на велосипеде.

Ребенок до сих пор остается в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое. СКР возбудил уголовное дело пор статье "Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".