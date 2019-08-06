МЭР поддержало увеличение возраста продажи алкоголя, но с оговорками

Министерство экономики России поддержало законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Минздрав начал разрабатывать этот законопроект в декабре 2018 года, уточняет РИА Новости. В соответствии с ним предлагается запретить продажу спиртных напитков крепостью более 16,5 процента людям, не достигшим 21 года. Сейчас любой алкоголь запрещено продавать людям младше 18 лет.

По словам Сагалая, Минэкономики законопроект поддержал, но заключение на проект содержит замечания. При этом он отметил, что представленные замечания не могут претендовать на выражение общей точки зрения предпринимательского сообщества. Также документ был поддержан по итогам общественных слушаний в Общественной палате России, в том числе с участием бизнес-сообщества.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснял, что повышение возраста покупки алкоголя до 21 года необходимо, так как именно к этому возрасту организм достигает физиологической зрелости и может оказать сопротивление алкогольной зависимости.