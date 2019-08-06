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Дело экс-министра финансов Подмосковья 31 минута назад

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6 августа 201914:26

Экс-министра финансов Подмосковья оставили в СИЗО еще на полгода

Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении более 11 миллиардов рублей, продлили срок ареста еще на 6 месяцев. Соответствующее решение принял сегодня Басманный суд Москвы.

Адвокаты Кузнецова просили судью прекратить уголовное преследование за истечением срока давности, мотивируя это тем, что экс-чиновник уже 7 лет находится под арестом. Однако суд решил удовлетворить ходатайство следователей о продлении меры пресечения, передает РИА Новости.

По данным следствия, с 2005 по 2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области входил в преступную ОПГ, расхищавшую муниципальную собственность. В 2013 году он был арестован во Франции, а в январе 2019 года экстрадирован в Россию. Шестерых членов ОПГ, в которую входил Кузнецов, уже осудили к различным срокам лишения свободы, еще четверо находятся в международном розыске.

Первоначально Кузнецов отрицал все обвинения, однако затем решил признать свою вину, чтобы его дело рассматривалось в особом режиме — это гарантирует ему более мягкое наказание.

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