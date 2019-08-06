Бабушка предотвратила массовое убийство, отвезя внука-маньяка в больницу

Пожилая американка смогла предотвратить массовое убийство. Как стало известно СМИ, ее 19-летний внук рассказал женщине, что купил автомат АК-47 и планирует "пострелять" в местной гостинице, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Техаса.

Однако бабушка отговорила внука идти на преступление и заставила его сдаться врачам. Медики, в свою очередь, вызвали полицию. После допроса молодой человек показал сотрудникам правоохранительных органов номер в гостинице, куда он уже перевез автомат, 17 магазинов к нему, ножи и спецодежду.

Арсенал изъяли. Молодого человека обвинили в предоставлении ложной информации продавцу оружия. Бабушке местный прокурор выразил благодарность.

Напомним, за минувшие дни в США произошло сразу несколько крупных перестрелок: в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. Их жертвами стали 29 человек. Еще около 60 получили ранения.