Инсайдер: "Динамо" согласовало покупку игроков "Боруссии" и сборной России

Столичное "Динамо" в ближайшее время пополнится двумя новыми футболистами. Речь идет о нападающем дортмундской "Боруссии" Максимилиане Филиппе и защитнике сборной России Романе Нойштедтере. Переговоры находятся в заключительной стадии.

Покупка Филиппа фактически уже завершена, сообщает журналист Нобель Арустамян. В скором времени немец пройдет медицинский осмотр и поставит подпись под соглашением. Он обойдется бело-голубым в 20 миллионов евро.

В то же время Нойштедтер уже находится на тренировочной базе "Динамо" в подмосковном Новогорске. Он также вскоре подпишет контракт. К динамовцам он присоединится в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был турецкий "Фенербахче".

Напомним, что накануне в обратном направлении – из "Динамо" в Турцию проследовал ганский полузащитник Абдул-Азиз Тетте. 29-летний игрок средней линии подписал контракт с "Газиантепспором" сроком на три года.