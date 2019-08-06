Уличные художники со всего мира съехались на фестиваль граффити в Одинцове

Подмосковный город Одинцово превратился в огромный арт-объект — в эти дни там проходит международный фестиваль граффити. Лучшие уличные художники из 26 стран мира собрались, чтобы украсить фасады многоэтажек. Общая площадь таких полотен — более 30 тысяч квадратных метров. И каждая картина — с особым смыслом.

Уличный художник из Неаполя Йорит и его команда приступают к созданию гигантского полотна. Панель многоэтажного дома в Одинцове украсит портрет Юрия Гагарина.

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Детали финального эскиза держат в секрете. В родной Италии Йорит рисовал на фасадах многоэтажек и Че Гевару, и Нельсона Манделу.

Всего в микрорайоне Трехгорка Одинцовского района распишут 36 фасадов домов — всего 38 тысяч квадратных метров поверхности. Этот спальный район превратится в первый музей под открытым небом.

Инициатива художников нашла одобрение у жителей района и получила финансовую поддержку Фонда президентских грантов.

"Это интервенция в городское пространство, произведения искусства в большом масштабе, свободные формы выражения", — говорит организатор фестиваля Дмитрий Левочкин.

Все изображения на фасадах домов посвящены науке, культуре, спорту, экологической безопасности.

"Это именно живопись, это не рисование спреями, баллонами, которые в граффити художники используют. Я быстро перешел в мурализм, во фресковую живопись", — рассказывает уличный художник из Татарстана Рутем Кубик.

Фестиваль уличного искусства — это и самореализация для художников, и культурный обмен, а еще — улучшение добрососедских отношений. Весь район в едином порыве, затаив дыхание, наблюдает за работой мастеров. Некоторых живописцев благодарные зрители просят на время оставить полотна и зайти на огонек.

Народная дипломатия в действии, за обедом — особое взаимопонимание: говорят на одном языке жестов и симпатий. Хосе и Данья, живущие в Испании, так прониклись Россией, что уже интересуются графиком фестиваля на следующее лето. Здесь собираются провести и отпуск.