Тема:
Выборы в Мосгордуму 30 минут назад
Передавшие младенца на акции в Москве чужому человеку могут лишиться родительских прав
Московская прокуратура проводит проверки после появившейся информации (в частности, фото- и видеокадров) об участии в несанкционированных протестных акциях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних.
Уже установлено, что, в частности, одна из супружеских пар пришла на несанкционированное публичное мероприятие в центре Москвы 27 июля с малолетним годовалым сыном.
Впоследствии отец передал ребенка участнику незаконной акции для того, чтобы тот прорвался сквозь оцепление. Эти кадры попали во многие СМИ.
Как позже стало известно, ребенком прикрывался один из самых скандальных кураторов незаконной акции Сергей Фомин. Ему заочно предъявили обвинение, — он в бегах.
При этом стало известно, что отец мальчика, которым прикрывался Фомин, имеет в столице лишь временную регистрацию, то есть не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, которые считаются у митингующих поводом для протестов.
Как отмечается в сообщении прокуратуры Москвы, во время митинга родители "передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика".
"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — заявляют в прокуратуре.
Эти нарушения, отметили в надзорном ведомстве, стали основанием для направления в суд заявления о лишении родительских прав этих супругов.
Кроме того, проводятся проверки в отношении других лиц, которые пришли на несанкционированные массовые публичные мероприятия с малолетними детьми, а также тех, кто вовлекал в противозаконные массовые акции несовершеннолетних.
Ранее по теме
-
Беспорядки в Москве: пока Синица принимал позы в клетке, рестораторы подсчитывали ущерб17 часов назад
-
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков21 час назад
-
Мария Захарова о "феноменальном проколе западных СМИ"1 сутки назад
-
Горбунов: у 22 кандидатов обнаружены подписи умерших людей1 сутки назад
-
Стеклов оказался Синицей1 сутки назад
-
Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона1 сутки назад
Сейчас
Сотрудника ФСБ, обвиняемого в разбое, отпустили под домашний арест
Картина дня
-
Взрывы и пожар на складе боеприпасов
- Экс-министра финансов Подмосковья оставили в СИЗО еще на полгода
- Помешавших проезду скорой водителей будут наказывать строже
- Военный спутник связи благополучно вышел на орбиту
- В аварии под Рязанью погибли семь человек
Самое читаемое
-
Украинцы в испанском отеле пожаловались на российский флаг, за что их проучили
- Кит перепутал дайвера с едой и проглотил его, но потом передумал и выплюнул. Фото
- Российский шоу-бизнес вспомнил о скормленном крокодилам "банкире" Сафиеве
- Десантник, отмечавший день ВДВ, убил в драке школьника
- Пасеки смерти: почему пчелы массово гибнут
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Натальи Карпович. Проще было родить 6 детей, чем отказаться от усыновленного
Вести.Экономика
-
Признание Китая валютным манипулятором приведет к валютной войне
- Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы
- Топ-5 компаний по продажам планшетов в мире
- Рынок акций США испытал самый серьезный обвал года после обострения торговой войны с Китаем
- Как сильно может ослабнуть рубль?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
- Джип для эгоиста: 3-дверные внедорожники прошлого и настоящего
- Двойная смерть ценой 35 тысяч рублей и результаты опроса ГИБДД: что имеем?
- Mitsubishi Outlander получил салон в самом модном тренде сезона
- Самый мощный Ford в истории: раскрыты характеристики
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Из-за ласковой собаки женщине пришлось ампутировать руку
- О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления
- Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
Вести в 20.00
-
Взрывы на складе боеприпасов
- В России может появиться новый способ начисления зарплат
- Шаурма из тухлятины: подпольный цех закрыт
- Сгорели заживо: страшное ДТП на Киевском шоссе
Вести-Москва
-
Отравление вместо оздоровления: четверо детей все еще в больнице
- Огненная авария на Киевском шоссе: названы возможные причины
- Смерть на крыше "Сапсана": риск лишиться жизни не останавливает зацеперов
- Опасная подмосковная шаурма: где готовили и кому продавали?
- "Веселые нотки": легендарную программу планируют возродить
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии