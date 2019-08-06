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6 августа 201914:25

Передавшие младенца на акции в Москве чужому человеку могут лишиться родительских прав

Московская прокуратура проводит проверки после появившейся информации (в частности, фото- и видеокадров) об участии в несанкционированных протестных акциях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних.

Уже установлено, что, в частности, одна из супружеских пар пришла на несанкционированное публичное мероприятие в центре Москвы 27 июля с малолетним годовалым сыном.

Впоследствии отец передал ребенка участнику незаконной акции для того, чтобы тот прорвался сквозь оцепление. Эти кадры попали во многие СМИ.


Как позже стало известно, ребенком прикрывался один из самых скандальных кураторов незаконной акции Сергей Фомин. Ему заочно предъявили обвинение, — он в бегах.

При этом стало известно, что отец мальчика, которым прикрывался Фомин, имеет в столице лишь временную регистрацию, то есть не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, которые считаются у митингующих поводом для протестов.

Как отмечается в сообщении прокуратуры Москвы, во время митинга родители "передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика".

"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — заявляют в прокуратуре.

Эти нарушения, отметили в надзорном ведомстве, стали основанием для направления в суд заявления о лишении родительских прав этих супругов.

Кроме того, проводятся проверки в отношении других лиц, которые пришли на несанкционированные массовые публичные мероприятия с малолетними детьми, а также тех, кто вовлекал в противозаконные массовые акции несовершеннолетних.

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