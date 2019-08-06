Из подмосковной деревни исчез газ: как его вернуть?
Заглушки в трубах вместо газа обнаружили жители нескольких частных домов в Щелковском районе Подмосковья. В результате — ни горячей воды, ни отопления. Семьи с детьми замерзают, готовят еду на электроплитках и не могут понять, почему обещание ремонта газового оборудования обернулось шантажом и вымогательством денег.
- Приходится включать, греться. Когда ребенок спит, приходится поднимать его наверх и там греть.
Холодное лето стало испытанием для жителей деревни Казимиха Щелковского района. 116 домов отключили от газа, а значит, ни тепла, ни горячей воды.
"Знакомые выделили плитку, приходится на ней готовить самое необходимое, греть воду, чтобы помыть ребенка", — рассказывает Вера Хромова.
Неделю назад на домах появились объявления о том, что газовое оборудование будут ремонтировать и необходимо пустить на участки представителей "Мособлгаза". После визита мастеров люди обнаружили в трубе заглушки.
- Вот газовая труба, а эта уже в дом идет.
- И что, куда все делось?
- С собой забрали.
- Кто?
- Газовщики.
Устно мастера предупредили, что вернут газ только тем, кто подпишет договор на техническое обслуживание оборудования. Стоимость называли разную — от пяти до 30 тысяч рублей.
- Мне сказали: ваш договор будет стоить на три года 29700.
- Где они взяли этот прейскурант, чтобы я заплатила за договор такие деньги?!
Люди уверены: отключив от газа, их просто шантажируют.
"Никакого шантажа нет. Всех жителей уведомляли, что у каждого должен был договор на техническое обслуживание", — говорит главный инженер филиала "Ногинскмежрайгаз" АО "Мособлгаз" Евгений Ермаков.
Договор на обслуживание оборудования должен быть подписан согласно постановлению правительства еще от 2013 года. Эти дома строили и подключали намного раньше. Долгие годы люди платили по тарифам только за сам газ. Когда все начали приводить в соответствие с нормами, для собственников это стало сюрпризом.
"Газораспределительная организация не имеет права подавать газ в оборудование, на которое не заключен вышеуказанный договор", — говорит Евгений Ермаков.
Те, кто покупал здесь дома уже после 2013-го, такие договоры заключали, но говорят, что за пять лет оборудование никто ни разу не проверял.
- Я должна заплатить эти 5-6 тысяч за этот газ, никто ничего не смотрит — это что за бардак? Они самоуправством занимаются!
В день, когда снимался репортаж, на некоторых участках появились мастера, которые подключали дома к газоснабжению.
- Я не хочу с вами говорить. У нас идут плановые работы, вы мне работать не даете.
По словам жителей, после девятидневного отсутствия газ появился в тех домах, где уже заключили договор.
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