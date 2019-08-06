Из подмосковной деревни исчез газ: как его вернуть?

Заглушки в трубах вместо газа обнаружили жители нескольких частных домов в Щелковском районе Подмосковья. В результате — ни горячей воды, ни отопления. Семьи с детьми замерзают, готовят еду на электроплитках и не могут понять, почему обещание ремонта газового оборудования обернулось шантажом и вымогательством денег.

- Приходится включать, греться. Когда ребенок спит, приходится поднимать его наверх и там греть.

Холодное лето стало испытанием для жителей деревни Казимиха Щелковского района. 116 домов отключили от газа, а значит, ни тепла, ни горячей воды.

"Знакомые выделили плитку, приходится на ней готовить самое необходимое, греть воду, чтобы помыть ребенка", — рассказывает Вера Хромова.

Неделю назад на домах появились объявления о том, что газовое оборудование будут ремонтировать и необходимо пустить на участки представителей "Мособлгаза". После визита мастеров люди обнаружили в трубе заглушки.

- Вот газовая труба, а эта уже в дом идет.

- И что, куда все делось?

- С собой забрали.

- Кто?

- Газовщики.

Устно мастера предупредили, что вернут газ только тем, кто подпишет договор на техническое обслуживание оборудования. Стоимость называли разную — от пяти до 30 тысяч рублей.

- Мне сказали: ваш договор будет стоить на три года 29700.

- Где они взяли этот прейскурант, чтобы я заплатила за договор такие деньги?!

Люди уверены: отключив от газа, их просто шантажируют.

"Никакого шантажа нет. Всех жителей уведомляли, что у каждого должен был договор на техническое обслуживание", — говорит главный инженер филиала "Ногинскмежрайгаз" АО "Мособлгаз" Евгений Ермаков.

Договор на обслуживание оборудования должен быть подписан согласно постановлению правительства еще от 2013 года. Эти дома строили и подключали намного раньше. Долгие годы люди платили по тарифам только за сам газ. Когда все начали приводить в соответствие с нормами, для собственников это стало сюрпризом.

"Газораспределительная организация не имеет права подавать газ в оборудование, на которое не заключен вышеуказанный договор", — говорит Евгений Ермаков.

Те, кто покупал здесь дома уже после 2013-го, такие договоры заключали, но говорят, что за пять лет оборудование никто ни разу не проверял.

- Я должна заплатить эти 5-6 тысяч за этот газ, никто ничего не смотрит — это что за бардак? Они самоуправством занимаются!

В день, когда снимался репортаж, на некоторых участках появились мастера, которые подключали дома к газоснабжению.

- Я не хочу с вами говорить. У нас идут плановые работы, вы мне работать не даете.

По словам жителей, после девятидневного отсутствия газ появился в тех домах, где уже заключили договор.