Сотрудника ФСБ, обвиняемого в разбое, отпустили под домашний арест

Сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, которого обвиняют в разбойном нападении, отпустили под домашний арест. Это решение вынес Московский гарнизонный суд, пишет агентство РИА Новости.

Как пояснил адвокат подозреваемого, доля Карелина составила всего 2 миллиона рублей. Большую часть этой суммы, 1,3 миллиона, добровольно отдал его дед во время обыска. Остальные деньги потерпевшему возвращают родственники сотрудника ФСБ.

Ранее стало известно, что группа силовиков отобрала у некоего Александра Юмаранова 136 миллионов рублей. Двое фигурантов дела, это сотрудник управления "К" Александр Власов и боец подразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сдались в полицию и во всем сознались. Еще двое спецназовцев, Владимир Урусов и Роман Оболенский, вину признали только частично.

Всего в громком преступлении могут быть замешаны около 9 человек, считает следствие.