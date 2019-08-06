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6 августа 201914:56

"Волгу" разорвало пополам после аварии на нижегородской трассе

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Пьяный водитель стал виновником страшного ДТП под Нижним Новгородом, в котором только чудом не убил владельца "Волги" — легковушку разорвало на две части. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

 

Авария произошла около полудня в минувший понедельник, 5 августа, на пятом километре дороги, соединяющей Кстово с деревней Дальнее Константиново. На кадрах видно, как Nissan X-Trail в изгибе трассы на высокой скорости вылетает на встречную полосу и таранит "Волгу". От удара отечественное авто отбросило в отбойник, после чего задняя часть машины оказалась в кювете, а передняя остановилась на разделительной полосе.

"За Nissan стоял тип с опухшим лицом, облокотившись на багажник, как будто с похмелья или пьяный, головой мотал", — написал один из очевидцев.

Позже инспекторы подтвердили, что владелец Nissan — а он получил только ушиб грудной клетки — сел за руль в нетрезвом виде. Проходить медосвидетельствование он отказался, но внешние признаки и запах не оставляли сомнений в его состоянии.

Водитель разорванного пополам ГАЗ-31105 не просто выжил, но и отделался сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. Пользователи посоветовали 59-летнему мужчине отмечать 5 августа второй день рождения.

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