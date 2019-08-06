"Проглотить не забудь!": пьяный водитель пытался съесть свои права. Видео

В Череповце нетрезвый водитель, сидя в патрульной машине, пытался съесть свои права, а когда это не удалось, спрятал их в своем нижнем белье.

Незадолго до этого сотрудники ДПС обратили внимание на мужчину и женщину, которые пошатываясь шли по улице, а затем сели в легковушку и поехали.

Полицейские остановили машину на ближайшем перекрестке и попросили водителя взять права и документы на машину и пересесть в патрульный автомобиль.

Мужчина выполнил все требования, а затем, находясь на пассажирском сидении полицейской машины, сунул автомобильные права себе в рот и попытался их прожевать. "Проглотить не забудь!" — флегматично прокомментировал сотрудник ДПС, а затем пригласил понятых, чтобы зафиксировать действия задержанного водителя.

Отчаявшись прожевать документ, покрытый толстым пластиком, нетрезвый водитель сунул его в свои трусы. После этого он был доставлен в медицинское учреждение, однако отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Остановленный автомобиль был отправлен на штрафную стоянку, а на водителя был составлен административный протокол. Теперь мужчину ожидает лишение прав.